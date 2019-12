Il avait l'embarras du choix et il a choisi Dortmund. Le jeune virtuose du Red Bull Salzbourg Erling Braut Haaland s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club allemand. Le prodige norvégien de 19 ans, auteur d’un début de saison exceptionnel avec 28 buts en 22 matchs (dont 8 en 6 matches de Ligue des Champions) avait été éliminé de la C1 avec son équipe, mais pourra affronter le PSG en 8es de finale grâce à une modification du réglement qui permet à un joueur de participer à la compétition avec deux clubs différents la même saison. C'est une très belle prise pour le BvB alors que la Juventus ou encore Manchester United, des clubs de plus gros calibre et disposant de moyens plus conséquents, tournaient autour d'Haaland. Le PSG va-t-il répondre sur le marché ou se contentera-t-il de le faire sur le terrain ?