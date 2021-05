Sergio Agüero sur le départ, Manchester City va plus que jamais manquer de véritable attaquant. Alors que Gabriel Jesus n'est pas un titulaire en puissance et que Raheem Sterling n'est pas un avant-centre de métier, les Cityzens sont à la recherche de la perle rare. Et elle pourrait bien se trouver du côté de Tottenham.

Chez les Spurs, Harry Kane se languit de remporter enfin des trophées. Lassé de cette interminable attente, l'avant-centre des Three Lions anglais semble prêt à changer de crémerie, bien que son équipe ne l'entende pas de la même oreille. En attendant, Pep Guardiola a été interrogé sur la possible arrivée de l'international anglais. L'entraîneur de City n'a pas apprécié.

En conférence de presse, l'entraîneur espagnol a répondu sèchement au journaliste qui lui demandait si son intérêt pour Kane était réel. La réponse cinglante ne s'est pas fait attendre : "Question suivante. C'est un joueur de Tottenham." Un sujet évacué, mais qui pourrait revenir rapidement à l'ordre du jours, dès l'ouverture du prochain mercato.