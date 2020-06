L'entraîneur de la Juventus a rendu hommage à Miralem Pjanic après son transfert pour plus de 60 millions d'euros au FC Barcelone. Maurizio Sarri est convaincu que l'ancien Lyonnais réussira dans un club "extraordinaire". « Pjanic sera heureux, car il va dans un club extraordinaire qui est le Barça. Il aime jouer au football, c'est un bon professionnel et un homme intelligent, je donc n'ai jamais envisagé la possibilité qu'il ne nous donne pas 110% pour le reste de la saison », a ainsi louangé le coach italien, alors que Pjanic finira la saison avec la Juve.



Quid d'Arthur ? Le milieu brésilien a lui rallié Turin lundi, contre la somme de 72 millions d'euros, mais Sarri ne veut pas en dire plus pour le moment : "Il va encore jouer deux mois pour son club. Pour lui, comme pour Miralem, il y a donc encore beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de matches importants au cours des deux prochains mois, donc je ne peux pas utiliser d'énergie sur le marché des transferts », a tonné le coach italien.