"Le bilan se fera dans les prochains jours avec les dirigeants, le coach. On devra savoir comment retrouver l’enthousiasme. On a l’un des effectifs les plus vieux d’Europe, ça peut par exemple être une réflexion". Finalement, Andrea Agnelli a fait le bilan beaucoup plus rapidement qu'annoncé vendredi dans la foulée de l'élimination de la Juve par l'OL ! Une sortie de route prématurée en Ligue des Champions qui a coûté la tête de Maurizio Sarri ! La décision a déjà été prise par l'état-major piémontais : l'ancien technicien de Naples n'est plus l'homme de la situation.



Le sacre (difficilement obtenu) en Serie A n'a pas suffi pour Sarri qui n'a jamais pu mettre en place le jeu qu'il souhaitait. Après seulement un an de collaboration, le divorce est donc déjà consommé. La Juve va donc se mettre en quête d'un nouveau coach pour la saison prochaine. Les noms de Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino et Luciano Spalletti ont déjà été évoqués. Cristiano Ronaldo devrait lui poursuivre l'aventure comme l'a confirmé Andrea Agnelli vendredi soir mais un rajeunissement de l'effectif est à prévoir dans les prochaines semaines...

Sarri en veut à l’arbitrage :