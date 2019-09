Un temps pisté par l’AS Monaco, qui lui aurait proposé un salaire annuel de 10 millions d’euros, Mauro Icardi évoluera bien Ligue 1 cette saison. Pas sous les couleurs du club du Rocher, qui s’est finalement rabattu sur Jean-Kévin Augustin, mais avec celles du Paris Saint-Germain.

Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale et prolongé son contrat en faveur des Nerazzurri jusqu'en 2022, l’attaquant argentin de 26 ans a été officiellement prêté avec option d'achat par l’Inter Milan au PSG ce lundi soir. Un véritable pari pour les champions de France, tant le natif de Rosario, en conflit ouvert avec son club et ses supporters, a défrayé la chronique ces derniers mois. Mais en dehors des terrains. Car sur le rectangle vert, "Maurito" a rarement déçu.

Depuis ses débuts en Serie A lors de la saison 2012-2013, il a ainsi inscrit 121 buts, un total impressionnant qu’aucun autre joueur n’a réussi à atteindre sur cette période. Reste à voir dans quel état physique il sera. Car il n’a plus disputé le moindre match depuis le 26 mai dernier, manquant un penalty lors de la victoire intériste contre Empoli en clôture de la saison (2-1), et vu sa préparation tronquée.

Du très beau monde en attaque



Le mari de la sulfureuse Wanda Nara, qui est aussi son agent, avait ensuite tenté d’obtenir sa réintégration dans le groupe professionnel, et réclamé une indemnité de 1,5 million d’euros, soit 20% de son salaire annuel, s’estimant victime de mesures discriminatoires, comme le retrait du brassard de capitaine ou lorsque le club lombard lui avait retiré le numéro 9 pour le donner à Romelu Lukaku cet été.

Mais si le PSG, qui va finalement garder Neymar, récupère un Icardi motivé, il possédera un arsenal offensif impressionnant. Et une vraie alternative à la "MCN", alors que Mbappé et Cavani sont actuellement blessés et que "Ney" est lui suspendu pour trois matches en Ligue des champions. Ajoutez à cela un entrejeu désormais bien fourni et un gardien de la trempe de Keylor Navas, et le mercato parisien a finalement une sacrée allure. De quoi éviter "une saison difficile", comme le craignait Leonardo ?