"J'ai discuté avec lui ce matin. Lui veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Maintenant, il y a des négociations en cours, rien n'est encore officiel. Il est toujours joueur du Real Madrid, mais sa volonté est de partir", a indiqué Ancelotti vendredi en conférence de presse avant le match sur le terrain du Celta Vigo comptant pour la deuxième journée de Liga (samedi à 22h00). Selon plusieurs médias, Manchester United est sur le point d'engager l'international brésilien pour un montant de 59 millions de livres sterling (environ 70 M EUR). La BBC et le journal en ligne The Athletic rapportent que United va débourser une première tranche de 60 millions d'euros et faire de l'international brésilien l'un des joueurs les mieux payés de Premier League, avec un contrat de quatre ans assorti d'une option pour une saison supplémentaire.

"Si tout va bien pour lui, s'il trouve un accord, on devra lui souhaiter le meilleur. C'est difficile d'en parler maintenant, car je ne sais pas s'il va rester ou non, mais s'il ne reste pas, le futur s'annonce beau pour lui, parce qu'il a été et reste très bon", a ajouté le technicien italien du Real Madrid. "Si les negociations se poursuivent, normalement il n'y sera pas (à Vigo, NDLR)", a précisé Ancelotti. "Et s'il part, on a déjà des recours au sein de l'effectif pour le remplacer", a balayé "Carletto", en référence à Aurélien Tchouaméni, recruté cet été au même poste pour 80 M d'EUR. "On a des solutions au sein de l'effectif. Tchouaméni a été recruté à ce poste", a ainsi glissé Ancelotti, évoquant aussi la possibilité de faire jouer Toni Kroos au poste du Brésilien. Manchester United a besoin de se renforcer après le début calamiteux du règne du Néerlandais Erik ten Hag, avec deux défaites contre Brighton (2-1) et à Brentford (4-0).

Il pointe à la dernière place de la Premier League pour la première fois en 30 ans, alors que se profile la venue de Liverpool à Old Trafford lundi prochain. Même si les négociations avancent bien ce week-end, il est peu probable que Casemiro soit enregistré à temps pour ce choc. L'absence de recrues d'envergure chez les "Red Devis" est en partie responsable de ces défaites humiliantes. En outre, le club mancunien doit faire face à la fronde de sa mégastar Cristiano Ronaldo qui a exprimé ses envies de départ et a séché la reprise des entraînements en juillet, puis la tournée en Asie et Australie. Toutefois, aucun bon de sortie ne lui a été accordé, même si les rapports entre le quintuple Ballon d'Or et son entraîneur se tendent de plus en plus. L'arrivée du milieu défensif de 30 ans, vainqueur de trois titres de Liga et cinq Ligues des champions en neuf ans sous les couleurs du Real, serait un renfort de poids dans un effectif qui n'a été enrichi jusqu'à présent que par Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia.