Zlatan Ibrahimovic se souvient de son départ pour le PSG

Zlatan Ibrahimovic : « Mettre un t-shirt 'Non au racisme', c'est bien, mais cela ne résout pas le problème. Mieux vaut enlever trois points, arrêter le match et faire perdre de l'argent, de telle sorte que vous risquez d’être relégué en Serie B. Vous devez être stricts. » (GQ) pic.twitter.com/te3KFznPSE

L'attaquant suédois affirme que ce n'était pas sa volonté. Dans un entretien à l'édition italienne du magazine GQ, Zlatan raconte comment il a appris qu'il allait rejoindre le club de la Capitale française, où il débarquait le 18 juillet 2012 :« Ce vieux club (l’AC Milan) était grand. Galliani (l’ancien homme-lige de Silvio Berlusconi à Milan) était très bon avec moi, c’était un dirigeant fantastique. Il faisait tout pour l’équipe, mais il y avait aussi de la discipline. Quand il n’aimait pas quelque chose, il vous le disait en face ter quand tout allait bien, il vous le disait aussi. Après deux ans passés là-bas, je lui ai dit : « Galliani, je ne veux pas partir, je me sens bien à Milan. » Jusqu’au jour où, j’étais à la mer et j’ai vu s’afficher sur mon téléphone portable cinq appels en absence en trente secondes. j’ai compris que quelque chose n’allait pas. J’appelle Mino Raiola et il me dit qu’ils m’envoyaient au PSG, a ainsi confié l'attaquant de 38 ans qui, à en croire les informations du Daily Telegraph, a trouvé un accord avec l'AC Milan pour une nouvelle pige en Lombardie.