Zlatan Ibrahimovic n’ira pas à Everton

Zlatan Ibrahimovic a été annoncé par la presse anglaise parmi les possibles recrues d’Everton durant le mercato hivernal. Ce n’est cependant qu’une simple rumeur et il n’y aurait absolument aucune chance pour que l’attaquant suédois débarque à Goodison Park. Carlo Ancelotti, le nouvel entraineur de la formation de la Mersey, a été catégorique à ce sujet, ce lundi à l’occasion de sa présentation à la presse. Le technicien italien est réaliste et sait qu’il ne sera pas en mesure de compter sur son ancien buteur au PSG. Ce dernier se dirigerait donc plus vers l’AC Milan, à moins qu’il ne décide de raccrocher définitivement les crampons.