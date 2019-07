Zlatan conseille Man Utd de libérer Pogba

On ignore franchement, et pour tout dire on doute même plutôt que Zlatan Ibrahimovic ait encore une quelconque influence du côté de Manchester United, et en particulier auprès de ses dirigeants. Et pourtant, la voix d’ « Ibra » continue de porter depuis les Etats-Unis, où le Suédois prolonge et livre les derniers feux de sa riche carrière en MLS.

Suffisamment en tout cas pour que ses propos tenus à la BBC s’impriment au moins auprès des supporters et des observateurs de la Premier League. Surtout à l’heure des pronostics pour la nouvelle saison anglaise qui s’annonce, dès le 9 août prochain (*) et promet aux Red Devils un nouvel exercice dans l’anonymat, loin de la lutte pour le titre…

"Ce serait insensé de le garder"

Pour Zlatan, il ne fait aucun doute que retenir Paul Pogba contre son gré, et alors même que ce dernier a exprimé sa volonté de quitter l’Angleterre, serait une grossière erreur. "Je pense que s'il ne veut pas rester, ça serait insensé de le garder. S'il veut être ailleurs, laissez-le partir. Utilisez la situation à votre profit et faites venir quelqu'un qui veut être là", lance l’ancien Mancunien, qui fut le coéquipier de La Pioche durant deux saisons (2016-2018) avec à la clé deux titres en League Cup et en Ligue Europa (2017), qui sont aussi les derniers de MU. Que Pogba souhaite en remporter d’autres du côté du Real Madrid, sous les ordres de Zinedine Zidane, ne choque pas l’ancien Parisien.

"Dans le vestiaire, les joueurs se respectent. Ils sont professionnels et ils comprennent les situations de chacun, rappelle-t-il en expert. Cette situation doit être plus inquiétante pour le club et la direction, car vous ne voulez pas chez vous d'un joueur qui ne veut pas rester, car vous savez alors qu'il ne se donnera pas à 100 ou 200%."

----------------------------

(*) Man Utd ouvrira sa saison à Old Trafford le dimanche 11 août face à Chelsea.