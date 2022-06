Depuis plusieurs longues semaines, l'espoir de voir Zinédine Zidane enfiler le costume de nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain faisait rêver la direction du club autant que les supporters parisiens. Un temps présentée comme plausible, voire imminente, cette éventualité est en passe de n'être plus qu'un triste et lointain souvenir pour le PSG. Selon toute vraisemblance, "Zizou" ne rejoindra pas l'écurie parisienne, lui qui préfère se tenir prêt pour prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France.



C'est en tout cas ce qu'affirme RMC Sport ce dimanche. Pour le média c'est définitif, "Zinédine Zidane ne s'assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci." Mais il indique dans la foulée que rien n'est figé dans le marbre et dans un futur plus lointain et indéterminé, rien ne dit que le mariage entre le champion du monde 1998 et le PSG ne se fera pas un jour. Le but de "ZZ" est donc bel et bien de faire comme ses compères Laurent Blanc et Didier Deschamps, à savoir devenir sélectionneur national.

Place au plan B



Gros coup de froid donc pour Paris qui avait néanmoins anticipé le refus de Zinédine Zidane. Tandis que l'émir s'occupait lui-même de tenter de convaincre le Français, Luis Campos travaillait également sur le dossier. Pour l'heure, le conseiller football du PSG verrait bien Christophe Galtier succéder à un Mauricio Pochettino actuellement en négociation pour son licenciement. Un autre entraîneur présenté comme "jeune", mais dont l'identité n'a pas été dévoilée, est également dans les petits papiers parisiens.