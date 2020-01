Zinédine Zidane répond à Kylian Mbappé (PSG) : « Maintenant, c'est lui l'exemple ! »

La sortie médiatique de Kylian Mbappé lors du lancement de son association "Inspired by KM", lundi soir, n'est pas passée inaperçue. Le champion du monde français s'est arrêté aux micros de plusieurs médias pour évoquer la grande forme de Liverpool, ses rêves personnels, son compère Neymar ou encore... Zinédine Zidane. « Mon idole ? J'ai eu des phases. Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane . Si vous êtes un garçon et que vous êtes français , votre idole est Zidane . Après Cristiano, j'ai eu la chance de l'affronter, puis des Brésiliens pour leur façon de jouer », a-t-il notamment lâché dans des propos retranscrits par Le Parisien.



Quand Zidane renvoie des fleurs à Mbappé

Une phrase revenue aux oreilles de l'entraîneur du Real Madrid, qui n'a évidemment pas manqué l'occasion de lui rendre la pareille. "Ce que ça fait ? Rien. Nous essayons tous d'être des exemples pour ceux qui veulent jouer au football. Maintenant, c'est lui l'exemple ! J'ai essayé d'être un exemple à mon époque. Certaines personnes aimaient ma façon de jouer, et d'autres non", a lancé, sourire en coin, le technicien français en conférence de presse.