Zinedine Zidane (Real Madrid) n'écarte pas des départs pour Brahim et Mariano Diaz

Brahim Diaz et Mariano Diaz commencent à trouver le temps bien long sur le banc du Real Madrid. Les deux joueurs jouent très peu depuis le début de la saison dans une équipe disposant d'un groupe pléthorique et qui semble enfin avoir trouvé la bonne carburation. Un départ dès l'ouverture de la fenêtre hivernale des transferts n'est pas à écarter selon l’aveu de Zinedine Zidane lui-même, qui s'exprimait lors de son point presse ce vendredi : « Écoutez, on verra en janvier. Ils ont très peu joué avec Mariano, c’est vrai. C’est la situation telle qu’elle est aujourd’hui. Il peut se passer beaucoup de choses d’ici janvier. On verra à ce moment-là. Ils s’entraînent bien et sont prêts en cas de besoin. C’est le plus important », a confié Zizou.

Un prêt pour Brahim Diaz ?

Si Brahim Diaz n'a fait que deux apparitions en Liga depuis l'entame de la saison, Mariano, lui, n'en a fait aucune toutes compétitions confondues, barré par un Benzema étincelant et un Rodrygo de plus en plus confiant sur le front de l'attaque merengue, alors que même Luka Jovic a hérité de plusieurs minutes malgré un bilan rachitique d'un seul but marqué depuis son arrivée l'été dernier. Reste à savoir si le Real lâchera brahim Diaz (20 ans) en prêt. Mariano Diaz pourrait lui se diriger vers un transfert sec.