Pogba trop cher et frein au développement des jeunes ?

Zinedine Zidane et Paul Pogba, tout comme son agent Mino Raiola, en ont envie. Mais une collaboration entre les deux hommes au Real Madrid ne dépend pas que d’eux. Comme le révèle Marca ce mercredi, le coach des Merengue continue d’insister auprès de Florentino Pérez et de ses supérieurs pour s’attacher les services du milieu de Manchester United.Si les deux champions du monde ont maintenu le contact ces derniers mois et se sont rencontrés à Dubai en octobre, le profil de l’ancien de la Juventus Turin continue de diviser le club merengue en interne. En particulier pour ne pas nuire à l’épanouissement de Federico Valverde, révélation du début de saison, et de Martin Odegaard, qui reviendra à l’été 2020 de son prêt à la Real Sociedad. Zidane a bien fait comprendre que le milieu uruguayen n’était « pas comme Pogba » en conférence de presse début novembre, dans l’espoir d’infléchir la position de son état-major. Sans succès pour l’instant.

Van de Beek et Eriksen en plans B

Un investissement conséquent, y compris avec la surface financière du club merengue. D’autant que MU ne bradera pas son joueur, en dépit du sentiment que la rupture est consommée. Outre Pogba, les pistes menant à Donny van de Beek et Christian Eriksen sont aussi à l’étude.Le second sera quant à lui libre de tout contrat en juin prochain, à l’issue de son bail avec Tottenham. Mieux que des plans B pour le Real et pour Zidane. Mais c’est une pilule qu’il faudra faire passer au technicien français pour ne pas que ce dossier ait des répercussions sur ses relations avec ses dirigeants.