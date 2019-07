Zidane répond à l'agent de Bale

Le feuilleton Gareth Bale continue. Après un week-end au cours duquel Zinedine Zidane a annoncé le départ imminent du Gallois, s’attirant les foudres de son agent qui a employé des termes très durs à son égard, l’entraîneur du Real Madrid est revenu en conférence de presse sur la situation de l’ancien Spur. Et à en croire le technicien français, si le n 11 madrilène n’a pas joué, samedi, face au Bayern Munich (1-3), c’est à sa propre initiative.

"Je vais tenter d’être clair. Premièrement, je n’ai manqué de respect à personne. Et encore moins au joueur. Je dis toujours que les joueurs sont les plus importants. Deuxièmement, j’ai dit que le club travaillait pour son départ. Point. Troisièmement, et ça me paraît important, Gareth ne s’est pas changé l’autre jour parce qu’il ne voulait pas. C'est tout, a ainsi confié Zinedine Zidane dans des propos relayés par AS. Il disait que le club travaillait pour son départ et que c’est pour cela qu’il ne s’est pas changé. Maintenant, c’est la même chose. Gareth est un joueur du Real Madrid. On va s’entraîner normalement et on verra ce qu’il se passera demain."

Un pont d'or venu de Chine

Le départ de Gareth Bale n’en est pas moins toujours d’actualité. L’attaquant n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui ne s’est pas privé de le lui dire, et Florentino Perez, qui a longtemps vu en lui le joueur capable d’assumer la succession de Cristiano Ronaldo, s’est cette fois bien résolu à le laisser partir, six ans après avoir déboursé 101 millions d’euros pour l’arracher à Tottenham.

Et si certains ont imaginé le Real Madrid tenter de se servir du Gallois comme d’une monnaie d’échange pour attirer Neymar, c’est sans doute bien plus vers la Chine que les regards du quadruple vainqueur de la Ligue des champions et de son agent sont tournés. Plusieurs écuries de la Chinese Super League sont en effet prêtes à lui offrir un véritable pont d’or pour l’accueillir, une offre avec un salaire annuel supérieur à 30 millions d’euros ayant notamment été évoquée. Et à en croire ESPN, les Merengue, déterminés à se séparer du Gallois, n’excluraient pas de laisser partir libre celui qui est arrivé dans la capitale espagnole avec le statut de joueur le plus cher du monde...