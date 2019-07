Zidane: "Le club s'occupe du départ de Bale"

A 48 heures d'intervalle, le discours public de Zinedine Zidane a radicalement changé. "Ce n’est pas un problème. Je ne vais jamais vous dire qu’un joueur est un problème. Il a un contrat. Nous verrons. Rien n’a changé avec Bale depuis le mois de juin, rien du tout", expliquait le coach français du Real Madrid avant la rencontre amicale qui s'est déroulée à Houston dans la nuit de samedi à dimanche, face au Bayern Munich dans le cadre de l'International Champions Cup. Une opposition ponctuée par une défaite (3-1) et à laquelle l'international gallois n'a pas été convié. "Il n'a pas été appelé car le club s'occupe de son départ", a fait savoir ZZ en retour, à l'issue de la rencontre.

Gareth Bale, qui avait toujours certifié vouloir rester chez les Merengues malgré le peu de crédit que lui accorde le successeur de Santiago Solari, semble donc tout proche de se trouver une porte de sortie. "Nous verrons ce qui se passera ces jours-ci, a précisé Zidane, rapporte AS. S'il part demain, c'est mieux. J'espère que c'est imminent pour tout le monde, pour lui aussi". Le message est clair, limpide, sans pour autant que la destination possible du Gallois ait encore filtré. Un retour en Premier League semble le plus probable, mais l'éventualité d'un transfert très prochain est à prendre sérieux, l'ancien Spur ayant été privé de la moindre minute contre le Bayern Munich, vraisemblablement pour éviter une blessure à un joueur qui a passé beaucoup de temps à l'infirmerie ces dernières années.

"Vous connaissez la situation, et ça va changer", a renchéri le patron du banc de touche madrilène. Jamais Zinedine Zidane n'avait parlé aussi ouvertement de l'épineux cas du numéro 11, rémunéré à hauteur de 15 millions d'euros par an du côté de Santiago-Bernabéu, signe que le demi-finaliste du dernier Euro avec son équipe nationale, n'a sans doute jamais été aussi proche de la sortie.