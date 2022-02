Zidane futur coach du PSG ? La réaction de Pochettino

Mauricio Pochettino est toujours en poste au PSG mais il n’est pas sûr qu’il le soit au-delà de la saison en cours. Parce que son nom est cité ailleurs, du côté de Manchester United, mais aussi et surtout parce qu’un entraineur de renommée est annoncé à sa place, en l’occurrence Zinédine Zidane. A mesure que le temps passe, la venue du coach français chez les Franciliens apparait de plus en plus probable.

"C'est un grand entraîneur, il l'a prouvé à Madrid et il peut entraîner n'importe quelle équipe."

L’Argentin est-il perturbé par la rumeur Zidane ? La question lui a été posée lors d’un entretien accordé à la radio espagnole Cadena Sar. « Je ne sais pas, ce n'est pas à moi d'en décider, a-t-il commencé par répondre. Mais c'est un grand entraîneur, il l'a prouvé à Madrid et il peut entraîner n'importe quelle équipe dans le monde. De plus, il est français. Mais je ne sais pas, ce serait plutôt une question pour notre directeur sportif ou notre président ».

Pochettino accepte le jeu

Pochettino a poursuivi en affirmant qu’il est à l’aise avec les rumeurs sur son futur. Il sait que c’est le jeu et ne s'en formalise pas. « Ça ne me fait rien. Quand Zidane était au Real, j'ai vu tellement de rumeurs sur lui depuis l'Angleterre... Quand on rejoint un club comme le PSG, on sait tout ce qu'il y a avec. Et il faut l'assumer. Sinon, on ne pourrait pas être ici en train de parler », a-t-il clamé.

Enfin, Pochettino a assuré qu’il était pleinement concentré sur son travail même si l’incertitude règne concernant la suite. « Il faut profiter du moment, nous ne pouvons pas penser à ce qui va arriver ensuite,a-t-il souligné. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons maintenant. Le football décidera de notre sort, il nous emmènera où il veut. Il y a parfois des choses imprévisibles, elles ne sont pas entre nos mains et nous l'acceptons. Nous nous donnons à 100% pour le club dans lequel nous sommes maintenant. Nous sommes concentrés à 200% sur le fait de donner de la joie au PSG et à ses supporters ».

Pochettino : "Nous allons arriver en forme contre le Real Madrid":