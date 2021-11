Zidane et Manchester United, les discussions sont en cours

Il n’y pas de fumée sans feu. Pressenti pour prendre les rênes de Manchester United en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, Zinédine Zidane serait bel et bien en discussions avec les décideurs du club anglais. C’est ce que vient de révéler le journaliste portugais Pedro Almeida.

Zidane a d’autres priorités

ZZ a la cote auprès des Mancuniens et il émerge même comme le favori numéro un pour s’installer à Old Trafford depuis que la piste Mauricio Pochettino a été abandonnée. Toutefois, il reste encore beaucoup d’obstacles à lever et il n’est pas sûr du tout que le Français accepte ce challenge. « Ce n’est pas sa priorité, précise le journaliste lusitanien. Le deal parait compliqué car Zidane préfère coacher une équipe nationale ». Et il n’y a pas besoin d’être devin pour connaitre l’identité de cette sélection.

Il y a quelques jours, Steve McManaman, un ancien coéquipier de Zidane au Real, avait évoqué les liens entre MU et l’ancien meneur des Bleus. Pour lui, ce mariage a très peu de chances d’aboutir pour plusieurs raisons. « Je n'ai pas parlé à Zizou depuis un moment mais je ne pense pas qu'il parle anglais et je ne sais pas si c'est un travail qui lui plairait, avait-il déclaré. Il mène une belle vie à Madrid et le déracinement en venant à Manchester serait une grande exigence pour lui et sa famille. Je pense que diriger la sélection tricolore, voire le PSG ou la Juventus serait plus tenant pour Zizou ».

