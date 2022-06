Zaïre-Emery va signer son contrat avec le PSG

Si la grande révolution est en marche dans les coulisses du Paris Saint-Germain, elle ne concernera pas que les noms ronflants de l'effectif. Intronisé dans ses nouvelles fonctions, Luis Campos a déjà commencé à travailler sur de nombreux points, dont la nomination du futur entraîneur et le recrutement. Mais le club de la capitale, qui compte aujourd'hui le meilleur centre de formation de France, a bien l'intention de s'appuyer sur son formidable vivier.

Zaïre-Emery, l'avenir de la formation parisienne

Parmi les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain figure un prospect très prometteur : Warren Zaïre-Emery. Ce jeune milieu de terrain de 16 ans a crevé l'écran lors du dernier championnat d'Europe U17, qui l'a vu sacré au bout d'une belle épopée. Hyperactif, technique, clairvoyant, Zaïre-Emery incarne l'avenir de la formation parisienne. Et cela tombe bien puisque le club de la capitale compte sécuriser ce joueur de grand talent. Selon les informations de L’Équipe, Warren Zaïre-Emery s'apprête à parapher un premier contrat professionnel. Ce bail portera sur les trois prochaines années. Il permettra à Paris d'éviter de revivre un cas de figure similaire à celui de Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich avant même d'avoir signé pro malgré son intégration dans l'effectif pro et un nombre de matchs non négligeable.