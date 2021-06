Younès Belhanda ne reviendra pas à Montpellier

Libre après avoir critiqué la pelouse du stade de Galatasaray

Huit ans après son départ pour le Dynamo Kiev, Younès Belhanda ne va pas revenir à Montpellier. Tout était pourtant fait pour permettre au champion de France 2012 de fouler la pelouse du stade de la Mosson à la reprise. En vain. L'accord qui avait été trouvé entre la direction héraultaise et le joueur n'a pas réussi à déboucher sur la signature d'un contrat.Laurent Nicollin l'a regretté dans un entretien paru dans les colonnes du Midi-Libre. « À l'heure actuelle, je ne peux pas le faire signer pour des raisons financières. Cela aurait été fabuleux, mais pour l'instant ce n'est pas possible. »

Avec l'international marocain, Montpellier aurait pu considérablement renforcer son secteur offensif. Le joueur de 31 ans avait fait les efforts financiers pour signer gratuitement dans l'Hérault mais ça n'a pas été suffisant. Le natif d'Avignon est libre de tout contrat depuis la mi-mars et la rupture de son contrat avec Galatasaray. Il avait commencé la saison en étant impliqué sur neuf buts en 22 apparitions dans le championnat turc sous les couleurs du club stambouliote. Des critiques envers l'état de la pelouse de la Turk Telekom Arena avaient finalement incité ses dirigeants à résilier son contrat. C'est une expérience de presque quatre ans sur les rives du Bosphore qui s'est terminée brutalement.

En Turquie, Younès Belhanda a été champion à deux reprises. Ce palmarès lui permet d'avoir une belle cote de popularité en Turquie et notamment du côté de Trabzonspor. D'après L'Equipe, des clubs anglais et qataris songent également à l'attaquant qui était revenu en France lors d'un prêt à Nice pendant la saison 2016-2017. Si ces clubs étaient hors course à la suite de l'accord de Younès Belhanda avec Montpellier, ils ont désormais la voie libre.