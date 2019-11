Youcef Atal (Nice) : « Le PSG ? Qui n’aime pas jouer dans un grand club ? »

Youcef Atal fait partie aujourd’hui des principales attractions du championnat français. Qu’il joue arrière ou ailier droit au sein de son club de l’OGC Nice, l’international algérien enchaine les bonnes performances. Son brillant rendement ainsi que sa constance ont tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. L’été dernier, ceux du PSG s’étaient notamment manifestés pour le faire signer.

Atal : « Je travaille pour jouer dans un grand club »

Paris voulait le talentueux latéral, mais les exigences financières de Nice se sont révélées être trop élevées. Le joueur formé à Paradou a donc dû rester au Gym, mais non à contrecœur. « Oui, il y a des clubs qui me voulaient à ce moment-là. L’année passée ça a été trop tôt (pour un départ). Et aujourd’hui encore, je me concentre pour faire une autre belle saison », a-t-il déclaré sur Canal+. Atal se plait dans son cocon azuréen, dont le « projet est aussi ambitieux », mais il reconnait qu’il vise haut pour la suite de sa carrière : « Oui, je peux jouer dans un grand club, ça fait partie de mes objectifs. Je travaille pour ça. Il n’y a pas un joueur qui vous dira qu’il n’aimerait pas jouer dans un grand club ».



Outre le PSG, l’Atlético Madrid et Chelsea s’étaient également renseignés par le passé sur le champion d’Afrique. Un intérêt multiple qui peut aussi s’expliquer par le fait qu’il brille à de nombreux postes différents. Mais, en fait, où préfère-t-il jouer ? Sa réponse : « Je suis percutant et je joue comme ça depuis que je suis petit. Je n’ai jamais changé. Ce sont mes qualités naturelles et j’essaye d’en profiter. Sur les côtés, il faut être rapide de toute façon. Je préfère jouer arrière droit, mais ce sont les choix du coach. J’étais formé à ce poste. Je vois mieux quand je pars de derrière. Mais que j’attaque ou je défends, je vais à fond. Je me donne tout le temps à 100%. » Un discours et une confiance en soi qui ont de quoi séduire encore plus tous ses courtisans.