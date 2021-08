Yoane Wissa quitte Lorient pour Brentford (officiel)

Pendant l'arrivée de Lionel Messi au PSG, le mercato continue. L'attaquant international congolais du FC Lorient, Yoane Wissa, s'est officiellement engagé ce mercredi avec Brentford pour les quatre prochaines années, plus une en option. L'ailier de 24 ans quitte le FC Lorient pour la formation londonienne, promue en Premier League et connue pour la qualité de son scouting en France. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

✍ Yoane Wissa signs on a four year contract, with the option of a further year, for an undisclosed fee.

#BrentfordFC

— Brentford FC (@BrentfordFC) August 10, 2021