Xavi pour succéder à Ernesto Valverde à Barcelone ?

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone en 2017, Ernesto Valverde n'a pas été épargné par les critiques. Le technicien espagnol est notamment montré du doigt pour l'identité de jeu qu'il inflige à son équipe, jugée beaucoup trop restrictive par rapport au style culturellement flamboyant du Barça. Mais les résultats ne font pas l'unanimité non plus. Deux remontadas successives en Ligue des champions (contre l'AS Roma et Liverpool) ont traumatisé les socios du club catalan. Et cette saison, la défaite en demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid (2-3) semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Xavi, le sens de l'histoire

Selon les informations de RAC1, la position de Valverde en interne serait de plus en plus fragilisée. La radio catalane fait notamment état d'une réflexion des décideurs du club sur la possibilité de faire venir Xavi. L'ancien maître à jouer du Barça, qui a quitté le club il y a 5 ans et a débuté il y a un an une carrière d'entraîneur, a toujours affiché sa volonté d'entraîner un club dont il était l'emblème. Actuellement manager d'Al Sadd, Xavi se serait même entretenu avec deux dirigeants, Eric Abidal et Oscar Grau, toujours selon le média catalan. Une affaire suivie de très près par les amoureux du club...