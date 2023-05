Xavi confirme à demi-mot l'intérêt du FC Barcelone pour Joshua Kimmich

Ça a le mérite d’être clair. Après avoir conquis la scène nationale en remportant la Liga cette saison, le FC Barcelone veut redevenir un prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Le club culé n’a plus remporté la C1 depuis 2015 et l’époque de la MSN. Afin de revenir au plus haut niveau, le FCB s’apprête à réaliser un mercato conséquent notamment au poste de milieu de terrain impacté par le départ de Sergio Busquets à la fin de la saison.

Pour remplacer sa légende, le FC Barcelone s'intéresserait à Joshua Kimmich. Interrogé sur l'intérêt des dirigeants catalans pour l’international allemand, Xavi s’est montré particulièrement élogieux à propos du joueur du Bayern Munich. "Kimmich est un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs à son poste" a-t-il lancé en conférence de presse ce lundi. Reste à connaître la position du principal intéressé.