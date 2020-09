Neuf mois après son départ, Ayoub El Kaabi est de retour au Wydad Casablanca. Libre de tout contrat après sa séparation à l’amiable avec le Hebei China Fortune, l'attaquant international marocain s’est engagé avec le club champion du Maroc pour une durée d’un an. La recrue ne pourra être inscrite sur ses listes domestique et africaine avant le début du mercato, le 20 octobre. L'ancien meilleur buteur et vainqueur du CHAN 2018 sera donc dans l'impossibilité de jouer la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions face à Al-Ahly, le 17 octobre au Complexe Mohammed V.