Saïss

Saïss

Doté d'un physique impressionnant, Adama Traoré, formé au Barça, ne s'interdit pas une arrivée éventuelle au Real Madrid dans le futur. Mais le puissant ailier hispano-malien des Wolves est convoité bien au-delà du microcosme du football. En effet,selon son coéquipier Romain, qui confirme au micro de RMC que Traoré ne fait pas de musculation à l'entraînement :« Je le vois tous les jours, parce qu’on est en salle de gym, avant ou après l’entraînement. Il cache peut-être une salle à la maison, mais au centre d’entraînement, en tout cas, il ne pousse jamais de la fonte, que ce soit au développé-couché ou de la presse. Il est massif et pourtant très rapide. Je me souviens lui avoir dit : "tu cours comme un joueur de football américain." Et il m’a répondu qu’à l’époque où il jouait à Barcelone,, tellement il était explosif. Il y a des gens qui disent que ce n’est pas possible, qu’il ne peut pas jouer au football. », a ainsi indiqué