Une semaine seulement après avoir été congédié de son poste d’entraineur de l’OL, Peter Bosz est susceptible de relever un nouveau challenge. Le technicien néerlandais est annoncé en Premier League.



Selon le quotidien The Telegraph, Bosz intéresse sérieusement la direction de Wolverhampton, qui est actuellement à la recherche d’un nouveau coach. Le Hollandais fait partie des principaux techniciens car son profil et son penchant pour le football offensif plaisent beaucoup au board des Wolves.



Les autres postulants pour cette responsabilité sont Nuno Espirito Santo, qui a déjà été en place du côté de Molineux, Rob Edwards et Michael Beale. Le temps presse pour Wolverhampton, en raison de l’enchainement des matches et de la situation inquiétante au classement. L’équipe est 17e, avec seulement 9 points pris en 8 matches.