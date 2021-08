Wissa quitte Lorient pour Brentford

A la découverte de la Premier League

Yoane Wissa traverse la Manche. Le désormais ex-attaquant du FC Lorient, auteur de dix buts avec les Merlus la saison dernière en Ligue 1, s’est engagé ce mardi avec Brentford. Le club promu en Premier League a officialisé son arrivée via un communiqué. « Le Brentford FC a signé un contrat de quatre ans avec l'ailier international congolais Yoane Wissa, avec une option d'une année supplémentaire », indique sa nouvelle formation sans divulguer le montant de la transaction. Une nouvelle étape dans la carrière de celui formé à Châteauroux et passé par Angers, Laval ou encore l’AC Ajaccio. Yoane Wissa va ainsi découvrir la Premier League et retrouver des éléments qui, comme lui, ont décidé ces dernières années de quitter la France pour les Bees. C’est le cas de l’ancien Rémois Julien Jeanvier et de l’ex-Troyen Bryan Mbeumo, désormais l’une des forces offensives majeures du club anglais.« Il voulait vraiment rejoindre Brentford et nous sommes tous très heureux que ce transfert se soit finalement concrétisé après des mois de travail », a souligné le co-directeur du Brentford FC, Phil Giles, dans le communiqué du club quand l’entraineur, Thomas Frank, s’est réjoui d’accueillir un élément polyvalent sur la ligne offensive. « Wissa est quelqu'un qui convient à de nombreuses positions différentes pour nous. Il peut jouer en tant qu'ailier, en tant que numéro 10 et en tant qu'attaquant. » Le joueur de 24 ans a passé trois saisons et demie à Lorient avec qui il a inscrit 37 buts. « Je voulais tous vous remercier pour votre soutien sans faille. C’est avec énormément d’émotions que je quitte ce club que j’ai beaucoup aimé et surtout ses supporters qui m’ont soutenu pendant ce long voyage. » Par ces quelques mots, le Congolais a remercié l’environnement lorientais via une vidéo publiée sur les réseaux du club.