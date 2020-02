Willian José (Real Sociedad) ciblé par le Barça

L'attaquant de la Real Sociedad Willian José, visé par Tottenham lors du mercato d'hiver, intéresserait désormais le FC Barcelone. Le club catalan cherche un joker médical en attaque avec les blessures d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez et aurait jeté son dévolu sur le Brésilien. Le joueur de 28 ans serait très apprécié par la direction du Barça selon Marca, mais la pierre d'achoppement des négociations serait son coût, avec sa clause libératoire qui s'élève à 70 millions d'euros.



Barcelone essaie actuellement de trouver des moyens de parvenir à un accord avec la Real Sociedad dans ce dossier, bien que les Basques ne faciliteront pas les choses aux Catalans. Willian José a marqué huit buts en Liga cette saison. Loren Moron du Betis et Lucas Perez d'Alaves seraient également ciblés par la cellule de recrutement Blaugrana.