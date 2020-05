En fin de bail à Chelsea en juin prochain, Willian cherche un point de chute après 7 ans passés sous le maillot des Blues. Alors que le divorce semble consommé entre l'international brésilien et la formation anglaise, Willian a été sondé sur l'intérêt d'autres clubs londoniens le concernant. Et le milieu de terrain ne dirait pas non à une proposition de Tottenham ou d'Arsenal, qui sont pourtant des clubs rivaux de Chelsea.

Willian ne se ferme aucune porte

"C'est vraiment une décision difficile. Je me suis beaucoup identifié à Chelsea, j'ai beaucoup d'amour pour tout le monde au club et pour les fans. Cependant, et comme je l'ai déjà dit, si je quitte Chelsea sans problème et en laissant les portes ouvertes, ce serait bien de passer dans un club rival", a confié Willian à la chaîne Youtube Desimpedidos, lui qui affirme toutefois ne pas encore avoir arrêté sa décision. "Je ne sais pas. J'aime Londres et ma famille aussi. Je ne sais toujours pas si je veux rester à Chelsea, si je dois passer dans une autre équipe de Londres ou si je dois quitter l'Angleterre." Pour rappel, les négociations entre le joueur et Chelsea achoppent sur la durée proposée par les Blues, jugée trop courte par le milieu auriverde.