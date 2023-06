William Carvalho tout proche de l’Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite n’en finit plus d’animer ce début de mercato estival. Après avoir obtenu la signature de Karim Benzema (Al-Ittihad), le pays du Moyen-Orient ne compte pas s’arrêter là. Outre N’Golo Kanté, William Carvalho pourrait rapidement rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Nassr d’un certain Cristiano Ronaldo.

Selon les informations de The Athletic, le club de la capitale serait actuellement en pourparlers avec l’international portugais de 31 ans. Encore sous contrat avec le Betis Séville jusqu’en 2026, Carvalho pourrait lui aussi franchir le pas. Cette saison, il a pris part à 43 rencontres toutes compétitions confondues avec Los Verdiblancos.