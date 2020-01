Wilfried Zaha (Crystal Palace) trop cher pour Chelsea et Tottenham

Comme l'été dernier, Wilfried Zaha veut profiter du Mercato pour trouver une porte de sortie. Mais y parviendra-t-il ? C'est là une tout autre histoire... Désormais représenté par Pini Zahavi, le « super agent » qui a notamment œuvré afin de permettre le transfert de Neymar au PSG en août 2017, l'avant-centre de Crystal Palace compterait de nombreux prétendants. Le problème, c'est que ceux-ci seraient réticents à l'idée de payer l'indemnité demandée par ses dirigeants (80 millions de livres sterling, soit un peu plus de 94 millions d'euros). D'après le Daily Express, ce montant aurait ainsi rebuté Chelsea, qui préférerait enrôler Jadon Sancho. Même point de blocage pour Tottenham, à en croire le Daily Mirror.

Zahavi discute avec le Bayern pour Zaha

Un avenir loin de la Premier League serait également à l'étude. Selon les informations révélées par Sky Sports, Pini Zahavi aurait rapidement entamé des discussions avec le Bayern Munich. Pas forcément hostiles à l'idée de recruter l'international ivoirien, les Bavarois verraient davantage l'international ivoirien comme une piste éventuelle pour le prochain Mercato estival. Et, visiblement, Zaha n'a pas envie de rester chez les Eagles six mois de plus...