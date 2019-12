Wilfried Bony à l’essai au Havre

Samir Nasri, Hatem Ben Arfa : Le Havre ne se prive pas de rêver ces dernières saisons sur le marché des transferts. Et si aucune de ces cibles de renom n’a rejoint la Normandie, l’actuel cinquième de Ligue 2 pourrait se venger en recrutant un international ivoirien.

En effet, selon L’Equipe, l’ancien attaquant de Manchester City Wilfried Bony est arrivé au Havre il y a quelques heures pour visiter les installations du club et s’y entraîner à partir de ce lundi, avant une éventuelle signature. Celui qui fêtera ses 31 ans mardi est sans club depuis l’été dernier, freiné dans sa carrière par une rupture des ligaments croisés en février 2018. Mais on parle tout de même d’un joueur qui a notamment cumulé 36 buts en 115 matchs de Premier League, dont 36 rencontres avec Manchester City entre 2014 et 2016.

Celui qui avait percé avec Swansea en 2013-2014 (17 buts en 34 matchs) y était revenu en 2017-2018, avant cette fameuse blessure. La saison dernière, il a pris part à sept matchs de Championship avec Swansea puis autant du côté d’Al-Arabi lors de son prêt au Qatar. Alors, bientôt un attaquant de complément à Tino Kadewere ?