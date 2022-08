West Ham : Une offre transmise au PSG pour Kehrer ?

Kehrer est concentré sur le PSG



BREAKING! West Ham have made an offer to sign PSG defender Thilo Kehrer. pic.twitter.com/euwFSiJp9e

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2022

Même si il a été présent lors de la tournée au Japon avec le PSG, Thilo Kehrer a été invité à trouver une porte de sortie par les dirigeants du PSG. Écarté du groupe professionnel et s’entraînant au Camp des Loges avec d'autres éléments qui pourraient quitter Paris d'ici la clôture du mercato estival (Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler), l'international allemand âgé de 25 ans se trouve dans le viseur de West Ham, selon les informations de Sky Sports.Annoncé proche du FC Séville la semaine dernière, Kehrer avait dû prendre la parole sur sa situation, dans des propos rapportés par Sky Sports en Allemagne. "En tant que joueur du PSG, je me concentre actuellement sur mon club et sur l'entraînement quotidien pour être dans les meilleures conditions. Je me sens très bien., disait celui qui demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG. La valeur marchande de l'international allemand (20 sélections) est estimée à 22 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.