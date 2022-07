Lui, c'est sûr, ne viendra pas au PSG. Longtemps annoncé comme une priorité du club de la capitale dans le secteur offensif, l'attaquant italien Gianluca Scamacca (23 ans) a quitté Sassuolo pour prendre la direction de West Ham, y signant un contrat de 5 saisons plus une en option. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué par le club anglais, le directeur général de Sassuolo avait vendu la mèche auprès du Corriere dello Sport il y a quelques jours : 36 millions d’euros ainsi que 6 millions de bonus divers, et un pourcentage de 10 % à la revente qui reviendra au club italien.

"West Ham est l'équipe parfaite pour moi"



"Je suis vraiment excité de rejoindre West Ham. J'ai attendu ce moment pendant longtemps - c'est un rêve de jouer en Premier League. Je pense que West Ham est l'équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu'ils me voulaient vraiment et quand j'ai parlé au manager, la compréhension a été immédiate. Je suis impatient de jouer et de montrer aux supporters ce que je peux faire sous le maillot de West Ham. J'espère que nous allons nous aimer", a indiqué le nouveau numéro 7 des Hammers, dans le communiqué officiel.





Gianluca Scamacca est la quatrième recrue du 7ème de Premier League la saison passée. Auparavant, Nayef Aguerd (Rennes), Flynn Downes (Swansea) et Alphonse Aréola (PSG) s'étaient engagés dans l'équipe entraînée par David Moyes. Le PSG, lui, a enregistré l'arrivée de l'attaquant Rémois Hugo Ekitike, le 17 juillet dernier, sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat.