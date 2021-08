West Ham à l'attaque pour Caleta-Car

En quête de liquidités, l'Olympique de Marseille pourrait avoir trouvé une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. Déjà intéressé en septembre 2020, mais éconduit par le joueur, qui préférait jouer la saison en Ligue des champions, West Ham serait en effet revenu à la charge pour attirer le défenseur croate. Une information révélée par L'Equipe, qui évoque une offre évaluée à 14 millions d'euros, plus trois millions de bonus. De quoi amorcer les discussions entre les deux clubs, alors que les dirigeants marseillais espèrent une vente autour des 20 millions d'euros, pour un joueur acquis pour 19 millions, à l'été 2018.

D'autres pistes en Premier League ?



Alors que Liverpool était tout proche de l'accueillir en janvier dernier, le club marseillais avait finalement repoussé l'offre des Reds, car cette dernière leur laissait trop peu de temps pour trouver un remplaçant. Alors que William Saliba et Luan Saliba ont déjà rejoint la cité phocéenne, Duje Caleta-Car dispose cette fois d'un bon de sortie, et plusieurs clubs de Premier League garde un oeil attentif sur le cas de l'international croate, titulaire lors du dernier Euro. Cette première offre des Hamers pourrait donc lancer des négociations plus sérieuses, et forcer d'autres clubs à sortir du bois, pour s'offrir les services du solide stoppeur de 24 ans.

Les dossiers Lirola et Wass débloqués ?

Une vente qui ferait du bien aux finances de l'Olympique de Marseille, et qui pourrait permettre au club de débloquer plusieurs dossiers, et notamment celui des latéraux, sur le côté droit. Alors que le club est entré en négociations avec la Fiorentina et Valence sur les dossiers Pol Lirola et Daniel Wass, Pablo Longoria a concédé qu'il fallait trouver une solution au plus vite. « C'est toujours la même chose. Dans le moment actuel, il faut de la patience car ça doit être le bon moment pour tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas fait des opérations. Avec Daniel ou Pol, nous parlons avec des équipes qui n'ont pas encore beaucoup bougé », a lancé le président de l'OM, en début de semaine.