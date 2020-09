Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️🇷🇸 pic.twitter.com/kXDjQpbmdm

— West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020

Trois ans après l’avoir quitté, Branislav Ivanovic est de retour dans le championnat anglais. A 36 ans, et après une expérience de trois ans au Zenit St-Petersbourg où il a enrichi son palmarès avec deux titres de champion de Russie,Il portera le maillot numéro 20 du côté de Birmingham."La Premier League est le meilleur et le plus difficile championnat au monde. Je dois me mettre au défi et je suis prêt à relever le défi", a indiqué l’ex-joueur de Chelsea après avoir paraphé son contrat.Ses débuts sous les nouvelles couleurs pourraient avoir lieu dès mercredi en League Cup à l’occasion d’un duel contre Harrogate Town.