Wenger en plein doute

Alors qu’il fêtera ses 70 ans en octobre, Arsène Wenger ne sait toujours pas ce qu’il fera la saison prochaine. Régulièrement annoncé au PSG du fait de sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi, celui qui a quitté Arsenal l’an dernier après 22 saisons sur le banc des Gunners a d’ailleurs confié qu’il ne savait pas s’il entraînerait à nouveau… "Je pensais redevenir entraîneur très rapidement, mais j’ai pris du plaisir en me mettant un peu en retrait. Maintenant, je suis à la croisée des chemins. Vous me reverrez dans le football. Mais en tant qu’entraîneur… je ne sais pas", avoue l’Alsacien dans un entretien accordé à la BBC.

"Le football est toujours ma passion" Arsène Wenger

Partageant son temps entre diverses organisations caritatives et autres participations à des conférences, celui qui est également consultant pour beIN SPORTS ne s’est pas ennuyé durant cette année. "Je dois dire que cela m’a plu, d’être un peu moins sur le devant de la scène, et d’être moins stressé. C’est moins intense, mais j’ai un meilleur point de vue sur ce qu’il se passe. Je vois les erreurs que font les entraîneurs et je n’ai pas à en payer le prix."

Il ne compte pas pour autant quitter le monde du football, mais ne sait pas, encore, comment il y reviendra: "De quelle manière ça sera ? Est-ce qu’il sera juste question de gagner des matches, ou est-ce que ce sera d’une autre manière ? C’est ce que je dois décider, et je dois le décider très vite. Le football est toujours ma passion. Je reviendrai vite. Mais je ne peux pas vous dire exactement dans quel rôle."

