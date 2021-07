Watford se fait prêter Peter Etebo (officiel)

De retour en Premier League après une saison de purgatoire, Watford planche sur son effectif. Les Hornets ne chôment pas et ont annoncé vendredi leur huitième recrue de l'été, en la personne de Peter Etebo. Le milieu de terrain international nigérian (33 sélections, 2 buts) de Stoke City s'est engagé sous forme de prêt pour un an, assorti d'une option d'achat.

✍️ Peter Etebo joins the Hornets on a season-long loan from Stoke City, with an option to buy, we are delighted to confirm!

— Watford Football Club (@WatfordFC) July 9, 2021