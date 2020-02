Vinicius dit "non" au PSG et préfère rester au Real Madrid

Vinicius Junior a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid jeudi soir, mais il n'a pas pu empêcher les Merengue de perdre 4-3 contre la Real Sociedad en Copa del Rey. Après le match, il a une nouvelle fois précisé qu'il était déterminé à réussir du côté de Santiago Bernabeu, alors que des rumeurs selon lesquelles il pourrait partir pour le Paris Saint-Germain ont émergé dans les médias.



« Il n'y a pas de choix, je veux rester à Madrid », a répondu Vinicius lorsque Marca l'a interrogé sur le sujet. De retour en forme ces dernières semaines, l'attaquant brésilien est ravi de retrouver son niveau de performances : « J'atteins mon niveau de la saison dernière, qui en janvier-février était très bon », a déclaré Vinicius. « [Je veux] continuer comme ça et sans me blesser. » Le jeune brésilien en a profité pour rendre hommage à son entraîneur Zinedine Zidane : « Il m'a toujours donné la confiance dont j'ai besoin et m'a donné des opportunités », a reconnu le virtuose.