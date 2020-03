Loué pour sa méthode et l'esprit de groupe insufflé à ses joueurs, André Villas-Boas se sent bien en France. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille l'a reconnu ce mercredi en conférence de presse. Mais le technicien portugais n'a pas encore clarifié son avenir, indiquant que le timing n'était pas idéal pour acter une décision. "Mon avenir ? C'est difficile de répondre, a-t-il expliqué. Je suis très bien en France. J'ai vécu de très bonnes expériences partout, sauf en Angleterre... J'ai été très bien reçu. En France, tout le monde me respecte, que ce soit les joueurs, le vestiaire, la presse, le public français, pas seulement celui de l'OM. Je suis très bien, mais il y a d'autres choses dont on doit parler.

Villas-Boas touché par l'accueil du public français

André Villas-Boas se focalise sur la qualification de l'OM en Ligue des champions. "On clarifiera tout ça au bon timing, la qualification n'est pas assurée. Nous sommes des adultes, on parlera en face à face dans le bon timing. Il était un peu plus juste avec 11-12 points d'avance, il l'est un peu moins avec 8-9. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis sous contrat pour l'année prochaine. Quand le club sera prêt, on en parlera. Le public, le respect que j'ai de la France, des autres entraîneurs, c'est incroyable et j'apprécie beaucoup".