Villas-Boas "pense que Thauvin va rester"

Florian Thauvin n'est pas intransférable, mais il est cher, très cher ! C'est le message envoyé par l'OM avant la fin du mercato alors que Valence courtise le gaucher marseillais. Interrogé sur ses garanties de voir le champion du monde rester dans son effectif en septembre, André Villas-Boas s'est même montré confiant, ce mercredi en conférence de presse.

"Je pense qu'il va rester pour la seule raison qu'il n'y a pas plusieurs clubs qui sont capables de payer ce type de somme pour un joueur de cette dimension, a assuré l'entraîneur marseillais. Evidemment, Rodrigo va partir pour l'Atlético de Madrid mais je ne pense pas que Valence va vendre un joueur 50 millions pour dépenser ensuite 50 millions pour un joueur comme Thauvin."

"Il est fondamental"

"Je suis tranquille, a poursuivi le technicien phocéen. J'espère que Florian est capable de bien récupérer après sa blessure. On l'attend avec impatience. J'espère qu'il sera apte pour Nice. Je pense que oui à 90%. Le mercato qui peut te surprendre le plus est celui d'Angleterre et il a déjà fermé." Une façon aussi pour l'OM de faire monter les enchères. Car la fin du mercato marseillais, faute de fonds, dépendra uniquement de la taille de l'enveloppe récoltée par d'éventuelles ventes. Et remplacer Thauvin à moindre coût serait une mission périlleuse.

"Il est fondamental pour atteindre nos objectifs, a d'ailleurs rappelé le Portugais. Un joueur comme lui qui a marqué 16 buts l'année dernière et donné des passes décisives... On a besoin que Flo revienne le plus vite possible dans l'équipe. J'espère qu'il ne partira pas. Ce type de joueur, on en a besoin. Evidemment s'il part pour la quantité d'argent qu'on estime normale pour un joueur comme Florian, on devra aller sur le mercato. Mais je ne pense pas que ça arrivera." La porte n'est donc pas fermée, mais au prix fort.

