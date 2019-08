Villas-Boas a peur pour le mercato de l'OM

André Villas-Boas a fait connaissance avec le Stade Vélodrome, dimanche soir, lors du match amical entre l'Olympique de Marseille et Naples (0-1). Le technicien a dû se dire que l'OM aura bien besoin cette saison de son douzième homme car, il le savait avant de venir, "AVB" ne pourra pas vraiment compter sur le mercato pour renforcer son équipe.

"Nous n’avons pas d’argent, a rappelé l’entraîneur de l’OM, dans un éclat de rire nerveux, rapporte RMC. C’est dommage mais c’est la réalité. Nous sommes un peu en difficulté. Tout le monde sait qu’on est en difficulté pour le fair-play financier."

"J’attends avec anxiété la fermeture du mercato anglais."

Fin du Mercato jeudi en Angleterre

En l'absence de qualification européenne, les dirigeants olympiens avaient d'abord pour mission cet été de s'occuper des comptes du club, ce qu'ils ont en partie fait en laissant filer quelques gros salaires en fin de contrat (Balotelli, Abdennour, Hubocan, Rolando) et en vendant Clinton Njie et Lucas Ocampos pour 21 millions d'euros. Une somme en partie réinvestie dans l'arrivée de Dario Benedetto (Boca Juniors, 16 millions d'euros), alors que le seul Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal, a rejoint l'effectif de l'OM. Le mercato phocéen est d'un calme... olympien, et la suite ne s'annonce pas des plus folles. "On ne peut pas faire de grandes choses, a expliqué Villas-Boas. Un, deux (nouveaux joueurs, ndlr) peut-être. J’espère. Mais je ne peux pas dire."

Un ou deux renforts, ça paraît court, alors que les besoins sont nombreux (arrière gauche, milieux offensifs...). Surtout que le technicien portugais n'a pas caché qu'il craignait de nouveaux départs. "J’espère que personne ne sortira de notre effectif, a-t-il confié. J’attends avec anxiété la fermeture du mercato anglais jeudi. Ça peut tout changer dans les autres pays, avec la capacité qu’ils ont d’acheter des joueurs." Clairement, Villas-Boas sait que si un club de Premier League débarque avec un beau chèque pour Florian Thauvin ou Morgan Sanson, un peu comme Fulham l'an passé avec André-Frank Zambo Anguissa, l'OM ne pourra pas refuser. La bonne nouvelle est que le mercato anglais ferme ses portes jeudi à 18 heures. La mauvaise, c'est que l'OM n'a pas vraiment son destin en mains.