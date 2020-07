Samedi dernier, Santi Cazorla, milieu de terrain aux 259 matchs sous le maillot de Villarreal, a décidé de quitter le "sous-marin jaune" à l’âge de 35 ans. « Villarreal m’a tout donné. Quand j’avais 18 ans, le club a fait le pari de recruter un jeune garçon d’Oviedo que personne ne connaissait. Je suis fier de finir ma carrière en même temps que Bruno (Soriano, qui prend sa retraite après 14 années au club, ndlr). J’espère, comme la dernière fois que j’ai quitté le club, que ce n’est qu’un au revoir », a ajouté l’international espagnol (80 sélections, 15 buts), revenu à Villarreal à l’été 2018, après y avoir déjà évolué entre 2003 et 2011.

Bienvenido Santi a nuestro club. Desearte todo lo mejor y que podamos conseguir muchos títulos juntos. Muchas gracias!🔝⚽️ 🖤🤍#AlSadd pic.twitter.com/Bh3n5NCkYZ

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

Xavi et Cazorla se sont côtoyés en sélection

Au lendemain de son dernier match disputé avec Villarreal face à Eibar, le milieu de terrain espagnol vient d’annoncer qu’il compte poursuivre sa carrière du côté du Qatar et plus précisément dans le club d’Al Sadd S.C, entraîné par son ancien coéquipier en équipe nationale, Xavi. Ensemble, les deux joueurs avaient notamment remporté les Euros 2008 et 2012 avec la Roja.