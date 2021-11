Villarreal : Emery confirme qu'il reste en dépit de l'approche de Newcastle

"Villarreal est ma maison et c'est un engagement à 100%"

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le club espagnol, l'ancien entraîneur du PSG a adressé un message clair sur son futur, lui qui a reconnu avoir été la cible d'un intérêt de Newcastle. Si le club anglais cherche un successeur à Steve Bruce, limogé le 20 octobre dernier, ce ne sera pas Emery. "Peu importe le bruit qu'il y avait hier dans un autre pays, au sein du club il y avait de la transparence et de la loyauté avec la famille Roig et avec mon staff, qui est maximale et pour moi c'est le plus important", a-t-il écrit, dans des propos relatés par RMC Sport.Puis de poursuivre son attachement envers l'actuel 13ème de Liga, qui s'est imposé face aux Young Boys, mardi soir en Ligue des Champions (2-0).Je veux remercier les fans pour le soutien qu'ils m'ont toujours montré. Dimanche, nous avons un match très important et j'espère qu'ensemble nous pourrons remporter la victoire. Rendez-vous au Stade de la Céramique", a expliqué Unai Emery. Dimanche, c'est face à Getafe que Villarreal se mesurera pour le compte de la 13ème journée de Liga (14 heures). Sur le plan national, le sous-marin jaune reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire, et tentera donc d'enclencher une nouvelle dynamique.