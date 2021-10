Villarreal : Aurier rejoint le club

, "avec la possibilité de prolonger les relations entre les deux parties pour deux saisons supplémentaires", comme l'explique le communiqué officiel du club espagnol.

Les retrouvailles avec Emery dans une équipe invaincue en Liga

Arrivé à Tottenham en 2017, Serge Aurier a quitté le club anglais le 31 août dernier, suite à une résiliation à l'amiable entre les deux parties. "J'ai vraiment apprécié mon passage chez les Spurs et je voudrais remercier le club et les fans, mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un nouveau défi", avait alors commenté le latéral âgé de 28 ans, qui était sous contrat jusqu'en juin 2022. L'ancien joueur du PSG s'est engagé ce lundi en faveur de Villarreal et poursuivra donc sa carrière en Liga, sous la direction d'Unai Emery.Au sein du sous-marin jaune, il retrouvera donc Unai Emery, son ancien entraîneur au PSG entre 2016 et 2017. Capitaine de la Côte d'Ivoire (70 sélections), le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 sera mobilisé par sa sélection, alors qu'il a été convoqué afin de jouer les deux matchs dans l'optique des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Malawi, les vendredis 8 et 11 octobre. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire occupe la tête, avec 4 points en 2 matchs, devant le Cameroun et le Malawai (3 unités), tandis que le Mozambique ferme la marche (1 point). Si Aurier sera présenté de façon officielle après la trêve, il a l'assurance de retrouver du côté de la Cerámica de nombreux anciens joueurs de Ligue 1 : Boulaye Dia, Geronimo Rulli, Aïssa Mandi, Étienne Capoue et Francis Coquelin. Villarreal, tenant du titre de la Ligue Europa, figure à la onzième position de Liga et s'est imposé face au Bétis Séville, dimanche, grâce à un doublé d'Arnaut Danjuma (2-0).