Où va-t-il rebondir ?

Un petit tour et puis s'en va. Arrivé cet hiver après son départ de Tottenham,. Le club espagnol a fait savoir officiellement ce vendredi qu'il ne déclencherait pas l'option de prolongation d'un an qu'il détenait sur le latéral droit. « Serge Aurier et Villarreal se séparent. Le contrat qui liait le joueur au sous-marin jaune a pris fin. Villarreal le remercie pour son professionnalisme et son dévouement durant son passage et lui souhaite bonne chance dans ses futures aventures professionnelles », peut-on lire dans un communiqué sur le site du club espagnol.Apparu à 24 reprises (19 en Liga et 5 en Ligue des Champions) pour deux passes décisives à Villarreal, l'international ivoirien va devoir. Un temps évoqué du côté de Montpellier, qui a opté à ce poste pour Falaye Sacko, l'ancien Parisien présente l'avantage d'être libre mais devra trouver un club susceptible de satisfaire ses prétentions salariales.