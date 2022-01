Vieira pioche à Manchester United

Actuel treizième de Premier League, Crystal Palace alterne les phases positives et négatives et doit plutôt regarder dans son rétroviseur que vers l'avant. Pour tenter de relancer une machine quelque peu grippée, Patrick Vieira et sa cellule de recrutement travaillent au renforcement de l'effectif. L'entraîneur tricolore a ainsi visé Donny van de Beek et semble plus proche que jamais de parvenir à l'enrôler.

Mis de côté depuis son arrivée à Manchester United à l'été 2020, l'ancien de l'Ajax Amsterdam a fini par se lasser de ne jamais entrer dans les plans de ses entraîneurs successifs. Tant et si bien qu'il devrait enfin aller trouver du temps de jeu ailleurs, et donc du côté de Crystal Palace. D'après Foot Mercato, les discussions entre le club londonien et Manchester United sont très avancées et le dossier serait même "bouclé à 90%".

Une Coupe du monde à disputer

Ce changement de club est capital pour la suite de la saison de Van de Beek qui doit absolument retrouver suffisamment de confiance et de temps de jeu pour espérer une place dans le groupe néerlandais qui disputera la Coupe du monde 2022. C'est peut-être en partie grâce à Patrick Vieira qu'il y parviendra.