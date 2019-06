Vida, de l'expérience en défense pour l'OM ?

Depuis quelques années, les individualités croates ont attiré la lumière, les Ivan Perisic, Luka Modric, Ivan Rakitic, Dejan Lovren et autre Mario Mandzukic s'imposant notamment sous les couleurs de quelques-uns des plus grands clubs européens. Et en juillet dernier, cette génération dorée est passée près d'un sacre mondial, dont les Bleus ont néanmoins réussi à la priver. Il n'empêche, le talent de ces joueurs n'est évidemment pas remis en cause, et certaines écuries qui n'ont pas les moyens d'attirer les pointures de la sélection à damiers se tournent vers les individus moins cotés et moins exposés.

Ainsi, après avoir mis la main sur le prometteur Duje Caleta-Car, pour une vingtaine de millions d'euros quand même, l'Olympique de Marseille aurait activé la piste menant à Domagoj Vida, rapporte Takvim. Comme son compatriote, l'intéressé est défenseur central, mais lui bien plus expérimenté. A 30 ans, celui qui a fait l'essentiel de sa carrière au Dynamo Kiev, mais est aussi passé par le Bayer Leverkusen, évolue depuis la saison passée en Turquie, au Besiktas Istanbul. Or, avec le départ de Rolando, en fin de contrat, et la possible mise à l'écart d'un Adil Rami très décevant au cours des mois écoulés, l'OM d'André Villas-Boas pourrait avoir grand besoin de métier en charnière.

Sous contrat dans le Bosphore jusqu'en juin 2022, Vida était déjà apparu sur les tablettes phocéennes au cours de l'été 2017. Rien d'étonnant donc, à ce que ce dossier soit relancé dans la mesure où le directeur sportif n'a pas changé sur le Vieux-Port... Toutefois, pour espérer finaliser cette opération, il en coûterait sans doute une dizaine de millions d'euros à l'OM, soit un investissement à ne pas prendre à la légère au coeur d'une situation économique qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre aux décideurs marseillais. D'autre part, cette arrivée mettrait inévitablement à mal la charnière installée par Rudi Garcia en 2019, et composée de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Car Domagoj Vida, rugueux défenseur, ne débarquerait pas en France pour jouer les doublures.