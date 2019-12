Victor Osimhen (Lille) a de sérieuses touches en Premier League

12 - Victor Osimhen 🇳🇬 a inscrit son 12e but de la saison avec Lille toutes compétitions confondues, soit au moins le triple de tout autre Dogue.

12 buts

3 passes decisives

Machine 🚘. pic.twitter.com/T6DBELHZZF



— Actu Foot (@Actuf0ot_) December 17, 2019

L'attaquant du LOSC, sorti dès la 23ème minute du match contre Monaco pour des étourdissements, mais dont l'état est désormais rassurant, aurait des touches avec Tottenham et Liverpool. Rien que ça. Sans oublier Chelsea, autorisé à recruter cet hiver. Le tout selon le média anglais Sky Sports.Pour rappel, Gérard Lopez, le président du LOSC, avait récemment confié qu'il voulait garder le joueur l'été prochain. Une mission qui s'annonce d'ores et déjà compliquée :« Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. (…)», avait ainsi estimé le président nordiste.