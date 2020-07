Victor Osimhen, Jonathan David, Renato Sanches : Le point Mercato de Gérard Lopez (Lille)

Depuis qu'il a succédé à Michel Seydoux à la tête du club lors de l'exercice 2016-17, Gérard Lopez est habitué à vivre des marchés des transferts animés du côté de Lille. Cette intersaison ne fait pas exception, et ce même si le contexte très particulier (championnat interrompu définitivement mi-mars, Mercato qui ne rouvrira que le 15 août) ne facilite pas la tâche du dirigeant nordiste. Ce dernier doit, entre autres, gérer la vente de Victor Osimhen, qui n'a toujours pas signé à Naples alors qu'il est annoncé en Campanie depuis plusieurs semaines. « Le joueur a décidé de changer d'agent en plein milieu de négociation, a expliqué le président des Dogues dans un entretien accordé à L'Equipe. Il a fallu tout reprendre à zéro. Le joueur a fait son choix, Naples. C'est avancé, il manque les détails. Ce sera annoncé le moment venu. »

David veut « absolument » venir, Gabriel choisira « dans la semaine »

Le départ de l'attaquant nigérian (13 buts en L1 en 2019-20), qui pourrait rapporter environ 80 millions d'euros au LOSC, conditionne beaucoup de choses. Car il s'agira ensuite d'attirer des renforts offensifs. Si l'arrivée de Burak Yilmaz (Besiktas) est en très bonne voie, Jonathan David est, pour sa part, retenu par La Gantoise. « Le joueur veut absolument jouer au LOSC, souffle Lopez. Il n'a pas envie d'aller dans d'autres clubs. Notre équipe est faite pour des joueurs de caractère comme lui (...). On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir. » En plus d'Osimhen, le défenseur Gabriel (courtisé par Everton et... le Napoli) risque lui aussi de très bientôt boucler ses valises. « Il choisira son club dans la semaine, » a avoué l'entrepreneur hispano-luxembourgeois.

Des offres supérieures à 70 M€ refusées pour Renato Sanches

D'autres éléments du 4eme de Ligue 1 vont inévitablement faire l'objet de sollicitations au cours du Mercato. Mais Gérard Lopez prévient : il ne compte pas démanteler son équipe, quand bien même des offres faramineuses arriveraient sur la table. « On a des offres supérieures à 70M€ pour Renato Sanches, affirme-t-il. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70M€ sur un joueur ? »